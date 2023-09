Grève des travailleurs des Collectivités territoriales: nouvelle semaine d'arrêt du travail décrétée

L'Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales poursuit son mouvement de grève et entame une quatrième semaine de mobilisation. Les responsables syndicaux ont décrété une semaine supplémentaire d'arrêt du travail dans les mairies et les conseils départementaux, avec un nouveau mot d'ordre qui entrera en vigueur lundi prochain.



Cette prolongation de la grève fait suite à la déception de l'Intersyndicale de ne pas avoir été reçue par le Premier ministre, Amadou Ba, malgré les assurances données par le ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla. Les syndicalistes estiment que « les membres du gouvernement semblent plus préoccupés par leur agenda politique que par les revendications des travailleurs ».



Au cœur de cette grève, l'Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales réclame « une équité salariale, exigeant que la hausse des salaires observée au niveau de l'administration centrale soit également appliquée au niveau local ».



Les travailleurs des Collectivités territoriales restent déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Cette grève prolongée a un impact significatif sur le fonctionnement des mairies et des conseils départementaux.