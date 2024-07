Grève générale, boycott de toutes les activités : la F2S étale une batterie de mesures et réclame une audience avec le Premier ministre

Dans un communiqué qui fait suite à leur rencontre du vendredi 28 juin, la fédération des syndicats de la santé, la F2S constate avec regret « l'état d'inertie et le manque de réactivité dans les préoccupations des travailleurs de la santé » pour l'exécution et la matérialisation des accords déjà signés.



Les syndicalistes déplorent le fait que « le Ministre actuel est toujours entouré par les mêmes personnes de l'ancien système », estimant que c’est la raison pour laquelle « il n'y a point de surprise sur la situation actuelle. Une situation qui est d'autant plus inquiétante, à cause, de la rupture tant attendue et tant vantée par les nouvelles autorités ».



Selon la F2S, « les revendications posées sur la table ne sont pas nouvelles et ont déjà fait l'objet d'accords. Leurs applications ne nécessitent pas de moyens énormes, mais d'une simple volonté politique. Pourtant M. le Ministre, c'est vous qui nous parliez de transparence et de démarche inclusive ».

Il est également noté sur le document que « les points nécessitant une réponse rapide n'ont jamais pas fait l'objet de monitoring ».



Il s’agit : la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé sans discrimination.

-l'audit personnel et de la masse salariale - le recrutement du personnel dans la fonction publique, -la révision des textes réglementaires et législatifs dans la santé ;



-la gestion démocratique du personnel par la convocation régulière des commissions,

-la mise en compétition des postes de direction,

-l'utilisation efficiente des ressources du ministère de la Santé,

-un système d'inspection et de contrôle interne, avec des corps de contrôle

-la finalisation du processus de reclassement ou intégration des infirmiers d'Etat, sage-femme d'Etat à leurs nouvelles hiérarchies B1 et A2,

-le reversement des aides sociales dans le corps des assistants sociaux,

-la facilitation à l'accès au concours professionnel pour ls assistants infirmiers d'État afin de les baliser un plan de carrière ; ce qui est valable pour les auxiliaires assainissements, les préparateurs en pharmacie et Techniciens en laboratoire et prothèses dentaires

-la définition des critères d'allocations budgétaires et l'augmentation des subventions des hôpitaux. -

-La régularisation de la situation du personnel communautaire et des « prestataires des hôpitaux.



La F2S a aussi dénoncé l’arrestation de leurs collègues de Talibou Dabo. « Ce qui est le plus inquiétant, c'est le degré de votre implication en tant que ministère de la Santé et de l'agent judiciaire de l'Etat. Dans cette affaire, il s'agit d'une manipulation orchestrée. TALIBOU DABO a été la vache laitière de certains responsables du régime sortant et le projet de Monaco l'illustre. Vous savez mieux que nous, que ce n'est pas la seule structure mal gérée. L'adage dit qui ne dit rien consent.



Le fait de fermer les yeux sur une arme à feu sortie par un proche du Directeur contre des pères de familles restés pendant 19 mois d'arriérés intéressements, 4 mois d'arriérés de salaire à la veille de la Tabaski nous surprend. Des contrats de « prestations » renouvelés à tout bout de champ, malgré les injonctions de l'inspection du travail.

En dehors de Talibou DABO beaucoup de nos camarades d'autres structures subissent des dérives de notre administration », ont dénoncé les syndicalistes. Par ailleurs, la F2S a décidé de s'impliquer dans ce combat et aucune, action n'est à exclure pour mettre un terme à ces dérapages.



Plan d’action en cours :

- Assemblée générale de mobilisation dans toutes les régions.

+ Rétention d’information et boycotte des supervisions.



Aucune autre action n'est à exclure, de la grève générale au boycott de toutes les activités. Nous réitérons encore notre appel au gouvernement à trouver des solutions rapides à nos doléances afin d'éviter une situation de non-retour, dont ils seront les seuls responsables.



"Nous attendons aussi la convocation du Premier ministre pour les autres points concernant les autres départements Ministériels", lit-on sur le communiqué.

La F2S a également Informé l'adhésion à ladite plateforme du SUDTM, qui est le syndicat unique et Démocratique des travailleurs municipaux section santé selon le document, ce syndicat a quitté AND GUESSEUM pour rejoindre la fédération