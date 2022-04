Grève illimitée à l’UGB: le Recteur contre-attaque

Suite à la déclaration des étudiants de l'Ugb qui ont entamé une grève illimitée pour protester contre l'insécurité, les problèmes de voirie et les problèmes de bourses, le Recteur de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ne compte pas rester sans agir face à la grève illimitée déclenchée par les étudiants, rapporte le journal les "Échos" dans sa parution du jour.



Réagissant à l’annonce d’un mot d’ordre de grève illimitée lancé par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), le Professeur Thiaré a dit que les étudiants avaient le droit d’aller en grève, mais ne pouvaient pas empêcher leurs camarades de suivre les cours et examens s’ils le désirent.



Ainsi, Ousmane Thiaré a assuré que des dispositions seront prises pour assurer la sécurité des étudiants désirant suivre les cours.



Le Recteur a également menacé de traduire devant le Conseil de discipline les étudiants qui tenteraient d’empêcher le bon déroulement des cours et des examens.