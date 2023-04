Gris Bordeaux s'en prend à Ama Baldé qui selon lui refuse de l'affronter

Gris Bordeaux ne digère toujours pas le report de son combat contre Ama Baldé. Le 3e tigre de Fass s’est défoulé sur ce dernier l’accusant de vouloir zapper cette affiche afin de s’offrir le combat royal face à Modou Lô. Le 3e tigre de Fass estime qu’il a subi un préjudice suite à l’annulation de son combat contre Ama Baldé. Prévu le 5 février dernier, ce choc ne s’est pas tenu puisque que le fils de Falaye Baldé s’est blessé à quelques jours du combat. Après avoir fustigé la position du CNG et de son président sur cette situation, Gris Bordeaux s’est attaqué à son adversaire estimant que celui ci fait des calculs dans ce combat en ayant dans un coin de la tête le combat royal contre Modou Lô.



« Quand il y’a eu ce problème, des promoteurs sont venus me proposer des combats. Mais j’ai refusé parce que mon combat contre Ama Baldé reste ma priorité et c’est ce que j’ai signé avec le promoteur Ibrahima Diop. Si réellement Ama Baldé est blessé ou qu’il ne veut pas lutter je prendrai ma décision d’ici quelques jours. J’ai de la peine pour le promoteur du combat qui a investi des millions et qui attend toujours que le combat se tienne. Mon adversaire est certes blessé mais il y’a des calculs de son côté. » a déclaré Gris Bordeaux sur Bantamba TV.



« Si Ama devait choisir entre moi et Modou Lô, il ne me choisirai pas... »

Le lutteur de l’écurie Fass de poursuivre en adressant un message au promoteur du combat Ibrahima Diop. « Nous savons tous comment les choses se déroulent. Il y a des schémas et des calculs dans l’arène et c’est ce qui la gangrène. En tant que frère je conseille à Ibrahima Diop de prendre les devants avec un plan B. Comme je l’ai dit tout à l’heure j’ai eu des propositions et vraiment je ne veux pas perdre mon temps. Je me suis durement préparé pour ce combat et Ama Baldé sait qu’il n’a aucune chance (de me battre) dans ce combat. Que ce soit en lutte simple ou en boxe. Si Ama devait choisir entre moi et Modou Lô, il ne me choisirai pas parce que Modou Lô est le roi des arènes et Ama ne pense qu’au titre de roi des arènes. Il préfère battre Modou Lô plutôt que Gris Bordeaux », a-t-il déploré selon Le Témoin qui reprend la chaîne spécialisée en lutte sénégalaise.