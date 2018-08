Grossesses précoces en milieu scolaire à Kaffrine : 81 cas enregistrés en 2018

81 cas de grossesses précoces dans les lycées et collèges ont été enregistrés en 208 pour la région de Kaffrine. C’est ce qu’a révélé l’inspecteur d’académie de ladite localité, Maba Bâ.



«Nous avons eu cette année 81 cas de grossesses dans les lycées et collèges » dont 70 concernent des filles mariées, les 11 étant tombées en état de grossesses «hors mariage» mais dans tous les cas, il s’agit de «grossesses précoces», a informé le secrétaire général de l’inspection de l’éducation et de la formation de Kolda , Abdoulaye Faye.



En marge de la présentation des résultats de la région dans les différents examens scolaires de 2014 à 2018, l’inspecteur d’académie de Kaffrine a indiqué que : «c’est un combat que nous menons pour éliminer les mariages précoces dans les lycées et collèges. Nous avons interpellé l’ensemble de la communauté pour cela».