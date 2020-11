Guédiawaye: Ramatoulaye. M retrouvée morte au cours d'un bain mystique chez son guérisseur

La patiente Ramatoulaye a débarqué au domicile du guérisseur du nom de S. Sow vers les coups de 22h pour des prières, mais aussi des services mystiques pour vaincre la maladie qui lui colle la peau et qui pourrit la vie de la jeune femme.



Selon le journal "LES ECHOS" de ce 13 novembre, c’est ainsi que le guérisseur lui a prodigué des potions pour un bain mystique. La dame Ramatoulaye prend le récipient contenant la potion magique et se retire seule avec dans les toilettes de la maison du guérisseur pour se laver. Elle entame alors son bain mystique, s’écroule brusquement sur les lieux et décède dans la plus grande discrétion.



La patiente tardant à ressortir, le guérisseur appelle quelqu’un pour aller vérifier. Le commissionnaire en allant jeté un coup d’œil à l’intérieur des toilettes, tombe net sur le corps inerte de la dame allongée à même le sol sur le côté droit. Elle referme vite les toilettes, hurle et court alerter le médecin traditionnel. Au tour du guérisseur qui s’engouffre dans les toilettes et constate avec désarroi l’horreur.

Informés par le guérisseur, les limiers du commissariat central de police de Guédiawaye se rendent chez le guérisseur et procèdent aux constatations visuelles d’usage de la tragédie. Ils remarquent que le corps de la défunte se trouvait toujours couché au sol dans les toilettes et ne présentait aucune blessure apparente encore moins trace de lutte.



Les sapeurs-pompiers, alertés ont embarqué le corps sans vie de la jeune dame de teint clair. Ils l’ont acheminé au centre hospitalier de Fann pour les besoins de l’autopsie. Ainsi, la police a ouvert une enquête préliminaire et procède aux auditions sur procès-verbal des gens qui étaient présents sur les lieux. Notamment le guérisseur, en attendant de connaître la suite de la procédure d’enquête de police sur le drame.