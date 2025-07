Guédiawaye : Un mandat d'arrêt international visé contre Ama Baldé, son frère Pathé Baldé envoyé en prison

Le frère du célèbre lutteur Ama Baldé, Pathé Baldé, a été arrêté dimanche dernier à l’Arène nationale, lors du combat qui opposait Ada Fass à Liss Ndiago, par des éléments du commissariat de Pikine.



Déféré au parquet en début de semaine, son dossier a été transmis à un juge d’instruction, ouvrant ainsi une information judiciaire. Il est poursuivi pour rébellion, outrage à agents, et coups et blessures volontaires. Des faits que le doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a jugé suffisamment graves pour justifier une mise en examen.



Quant à Ama Baldé, actuellement en séjour en France, il est également visé pour les mêmes chefs d’accusation. Le procureur de la République a, nos confrères de l'Observateur, sollicité l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre. Des sources judiciaires proches du dossier indiquent que le doyen des juges serait favorable à cette demande.



Un autre membre de la famille, Julo Baldé, neveu de Pathé et Ama, figure aussi parmi les personnes activement recherchées. Cette affaire s’inscrit dans la continuité de faits remontant à mai dernier, lorsque la police s’était rendue au domicile familial de Falaye Baldé, lutteur emblématique aujourd’hui décédé, pour interpeller Julo. Il était cité dans une agression violente, au cours de laquelle une moto et des parures en or auraient été volées.



Mais l’intervention policière aurait été entravée par Ama et Pathé, qui se seraient interposés pour empêcher l’arrestation de leur neveu. Une altercation s’en serait suivie, blessant un adjudant de police. Profitant du tumulte, Julo aurait pris la fuite, apparemment aidé par ses deux oncles, qui auraient tenté de le mettre à l’abri avant l’arrivée de renforts.



Une fouille dans la maison familiale des Baldé a permis la découverte de 14 cornets de chanvre indien et d’une paire de ciseaux, des éléments pouvant être associés à la consommation ou à la préparation de stupéfiants.



Deux mois après ces événements, Pathé Baldé a finalement été interpellé à l’Arène nationale, alors qu’il accompagnait son neveu Jacob Baldé, inscrit pour les combats préliminaires de la journée.