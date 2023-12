Guédiawaye : il accuse son oncle de sorcellerie et lui plante plusieurs coups de couteau

Presque 4 ans après avoir surpris son oncle et homonyme faisant les ablutions à l’aube, pour lui asséner plusieurs coups de couteau, Mamadou S. Diallo a été jugé vendredi dernier. Accusé de tentative de meurtre, l’affaire a été portée devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Pour se défendre, le jeune cireur de chaussures a invoqué des problèmes mystiques pour justifier son acte, affirmant être persécuté par des chats et blâmant son oncle pour cette situation.



Relatant les faits, L’Observateur rapporte que les tensions familiales entre les deux Mamadou Diallo ont atteint un point critique. Le sieur Diallo se mettait en colère chaque fois qu’il apercevait son oncle. En plus de cela, il est en proie de cauchemars provoquant chez lui des hallucinations et des cauchemars impliquant des « chats maléfiques ». Convaincu que son oncle était à l'origine de ces maux, Mamadou Salif Diallo a acheté deux couteaux et a attaqué violemment son oncle au moment où celui-ci effectuait ses ablutions matinales.



Les détails de cet incident ont été exposés devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye, révélant une violence extrême et des blessures graves infligées à la victime. Cette dernière, bien que gravement blessée, a miraculeusement survécu et réclame des dommages et intérêts de l'ordre de 7 millions de FCFA.



Le procès a mis en lumière les contradictions entre la version de l'accusé et les preuves médicales attestant de multiples coups portés à la victime. Le ministère public a requis une peine de 7 ans de prison ferme pour « tentative d'assassinat ».



Le tribunal a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 2 janvier 2024.