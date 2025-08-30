Guédiawaye : mort d’un ouvrier sur le chantier du lycée Seydina Limamoulaye, le patron de l’entreprise arrêté

Un grave accident de travail est survenu mercredi soir sur le chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye, à Guédiawaye. Khalifa Ababacar Sy, ouvrier âgé de 36 ans, a fait une chute mortelle du troisième étage. Selon L’Observateur, le drame est lié à l’absence d’équipements de sécurité adéquats : seuls deux harnais étaient disponibles pour six ouvriers, et la victime ne portait ni casque ni protection.



L’enquête ouverte par la police a conduit à l’arrestation de Fafa Cissé, patron de l’entreprise Kelimane, adjudicataire du chantier. Le quotidien indique que « ce dernier aurait tardé à répondre aux convocations, renforçant les soupçons. » Plusieurs de ses collaborateurs, dont le chef de chantier et des superviseurs, avaient déjà été interpellés.



Transporté en urgence à l’hôpital Principal de Dakar le jour de l’incident, l’ouvrier n’a pas survécu à ses blessures. Sa dépouille a été remise à la famille après l’autopsie avant d’être inhumée hier vendredi à Pikine.



Orphelin et récemment marié, Khalifa Ababacar Sy laisse derrière lui une jeune veuve et une famille endeuillée. Une conférence de presse est annoncée par ses proches pour dénoncer les négligences ayant conduit à ce drame.

