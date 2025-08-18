Guédiawaye : trois (03) cas de noyades enregistrés le week-end

Trois (03) personnes ont été emportées hier dimanche, par les flots de la mer à Guédiawaye (dans la banlieue dakaroise). Il s’agirait d’un menuisier métallique de 23 ans, un jeune talibé de 12 ans et un adolescent de 13 ans qui serait le frère cadet d’un international sénégalais.



Selon le journal L’Observateur dans sa parution de ce lundi 18 août, les faits se sont déroulés dans des quartier différents de Guédiawaye. En effet, le premier drame s’est produit à Gadaye où le menuisier métallique a perdu son combat face à la mer, quelque heure plus tard est survenu à Wakhinane-Nimzatt, le décès du talibé pensionnaire d’un daara situé près du terrain Disso qui a connu le même sort.



La mer a enfin terminé son ravage en emportant un garçon de 13 ans fraîchement admis en classe de 6eme qui habite à Hamo 5. Son corps sans vie a été repêché par les secours avant d’être acheminé vers une structure sanitaire.



Toujours selon la même source, les circonstances exactes de ces drames ne sont pas encore totalement élucidées.