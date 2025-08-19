Guédiawaye : un faux policier d'une unité anti-drogue arrêté pour "vol de téléphones"

Les agents de la Brigade de recherche (Br) de Wakhinane-Nimzatt à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, ont arrêté un faux policier d'une unité anti-drogue, B. S. B.



B.S.B. se faisait passer pour un agent de police afin d'escroquer des individus, notamment en confisquant leurs téléphones portables sous prétexte de contrôle. Au moment de son arrestation, il était en possession de téléphones portables volés.



Un jour, vers 13 h, rapporte Les Échos, B. S. B. a interpellé une jeune femme dans la rue et s'est présenté comme un agent de police d'une unité anti-drogue, sans montrer sa carte professionnelle. Il a pris de grands airs devant la dame et a déclaré être en patrouille pédestre pour débusquer des délinquants dans le quartier. Il l'a ensuite emmenée dans un endroit discret pour une fouille corporelle de routine, prétextant vouloir éviter les regards indiscrets des habitants et des passants.



Prise au dépourvu, la jeune femme s'est tout de même ressaisie et l'a suivi discrètement. Elle a tenté de justifier sa présence près du marché, implorant avec insistance la magnanimité du soi-disant agent. Celui-ci a refusé. Il a, de plus, réclamé son téléphone portable d'un ton ferme, sous peine de l'embarquer. La jeune femme a alors sorti le téléphone de son sac à main et l'a immédiatement remis au « policier anti-drogue ».



L'agent a saisi le téléphone, a tripoté le sien et a feint de passer un appel. Il a ensuite sommé la jeune femme de l'attendre sur place avant de disparaître. Comprenant la ruse, la victime a poursuivi son chemin sans faire d'esclandre. Le faux policier s'est rendu dans une autre partie du même quartier pour tenter un nouveau coup contre une jeune femme nommée M. Ndiaye, en utilisant le même stratagème. Cette fois-ci, il a emmené la dame dans un immeuble.



Intrigués par la scène, des habitants qui soupçonnaient les agissements malveillants du faux agent ont alerté le chef du poste de police. L'Officier de police judiciaire (OPJ) a dépêché ses agents de la Brigade de recherches (Br). Ces derniers sont arrivés sur les lieux et ont surpris le malfaiteur. Ils l'ont interpellé et lui ont demandé sa carte professionnelle. B. S. B. est alors passé aux aveux. Il a affirmé vouloir gagner de l'argent en se faisant passer pour un agent de police anti-drogue. Il a immédiatement été soumis à une fouille corporelle de routine par les agents de la Brigade de recherche (Br) qui ont découvert un second téléphone portable dans ses poches.



Interrogé sur la provenance de ce second téléphone, B. S. B. a tenté de s'expliquer sans convaincre. En utilisant des techniques sophistiquées, les policiers ont réussi à identifier la propriétaire du téléphone. Cette dernière a confirmé les faits et a raconté en détail sa mésaventure, accablant le faux agent de police.



B. S. B. a été embarqué manu militari et conduit au poste de police pour les besoins d'une enquête préliminaire. À la fin de sa garde à vue, il a été déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye. Il est poursuivi pour "usurpation de fonction et vol".

