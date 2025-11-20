Guédiawaye : un homme accusé de « viol » sur sa nièce de 07 ans

La brigade de recherches de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a arrêté un homme identifié sous le nom de S. Sané. Il est poursuivi pour « viol, pédophilie et détournement de mineure » sur sa nièce de 07.



Le dimanche 09 novembre 2025, le présumé viol d’une enfant de 07 ans a plongé la commune de Sam Notaire (Guédiawaye) dans le quartier dit « Arrêt Dial Mbaye » dans la stupeur. L’enfant avait l’habitude de passer la journée chez son grand-père pendant que sa mère est au travail. Quand sa mère est venue la récupérer, elle ne l’a pas retrouvé là où elle avait l’habitude de jouer au coin de la rue. L’inquiétude grimpé d’un cran, jeunes du quartier et membres de la famille sont partis à sa recherche en ratissant les environs du quatier, en vain.



Après des minutes de recherche, sa mère qui commençait à craindre le pire a aperçu la gamine sortir de la maison d’en face, tenue par la main par S. Sané. Interrogée, la fillette a révélé que « Tonton S. Sané l’aurait invitée à le suivre avant de l’emmener dans le bâtiment des voisins ». La mère qui a un terrible de sentiment de déjà-vu est allé directement à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye pour faire examiner l’enfant. Le service gynécologique l’a exigé une réquisition, qu’elle a obtenu au commissariat de Guédiawaye. Le certificat médical a démontré des légions intimes attestant d’un rapport forcé.



Alertée, la Brigade de recherches est partie recueillir S. Sané. Face aux enquêteurs, il a essayé de nier les faits malgré les preuves accablantes et la déclaration à charge d’un témoin. Il a été finalement déféré le lundi 17 novembre, pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



D’après les informations du journal L’Observateur, le mis en cause a récidivé car il a été chassé de chez lui après des accusations de viol sur une autre mineure hébergée chez eux, quelques mois plutôt. Faute de preuves, le père de l’enfant l’avait laissé partir.