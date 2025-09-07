Guerre au Proche-Orient, Crise Mondiale : le poète Amadou Lamine Sall tire la sonnette d'alarme

Invité de l'émission « Le Jury du dimanche », ce 7 septembre sur Iradio, le poète et académicien Amadou Lamine Sall a dressé un tableau sombre de la situation mondiale, qu'il a qualifiée de « malade ». Pour lui, face aux crises actuelles, le silence n'est pas une option.



« Notre monde va mal. Il faut le secourir », a déclaré l'auteur, qui a appelé à l'action. « Ce qu’il faut dire, c'est qu’il ne faut jamais se taire. Il faut se battre, il faut écrire. Il faut parler. Il faut se lever. Il faut s’indigner », a-t-il affirmé, visiblement touché par la situation internationale.



Concentrant ses propos sur le conflit au Proche-Orient, Amadou Lamine Sall a exprimé son indignation face à la guerre en cours. Pour lui, il faut « sauver Israël ».



Pour le poète, la solution n'est pas de condamner Israël, mais de lui dire de se retirer de Gaza. Il a insisté sur la nécessité de créer un État palestinien aux côtés d'Israël pour que la paix revienne. « Ce n’est pas Gaza qui va disparaître, c’est Israël qui va disparaître », a-t-il averti. Pour lui, la seule voie possible est celle d'une coexistence pacifique : « Israël et Gaza doivent vivre ».