Guerre au Soudan: les États-Unis tentent de relancer les pourparlers de paix

Depuis bientôt un an, l’armée dirigée par le général al-Burhan et les paramilitaires FSR du général Hemedti s’affrontent de façon sanglante. Mais l’envoyé spécial de Washington a déclaré espérer une reprise des négociations de Jeddah, en Arabie saoudite, courant avril. Des discussions qui avaient été lancées il y a près d’un an, sans succès.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">