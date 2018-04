Guerre autour de Tigo : Wari adresse une assignation à Millicom devant le juge

Le groupe Wari ne lâche pas le morceau. Après l’annonce de l’approbation, par décret cédant Tigo à Free et Cie, elle a adressé une assignation à la filiale sénégalaise de Millicom devant le juge pour «exploitation abusive de sa licence».



Selon Libération, la société dirigée par Kabirou Mbodj réclame une astreinte de 10 milliards F CFA par jour. Et l’affaire passera le 30 avril devant le tribunal du commerce de Dakar. Dans la foulée, Wari attend la publication du décret d’approbation dans le journal officiel pour l’attaquer devant la Cour suprême.



Après avoir acheté Tigo en février 2017, l’opérateur de transfert d’argent a vu, quelques mois plus tard, Millicom annuler la transaction invoquant un retard dans les versements de la contrepartie financière par Wari. Millicom s’était alors tournée vers le consortium monté par Yérim Sow et Xavier Niel.