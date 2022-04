Guerre en Ukraine: faute d'accord, les couloirs d'évacuation de civils suspendus pour la journée

Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations en une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe.



Le président ukrainien Volodymyr Zelenksy a prévenu samedi que « l'élimination » des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Marioupol assiégée par les forces russes « mettrait fin à toute négociation de paix » avec Moscou, qui affirme de son côté contrôler la quasi totalité de la ville.

►La situation dans le port stratégique est « inhumaine », a déclaré samedi soir le président ukrainien, appelant les Occidentaux à fournir « immédiatement » les armes lourdes qu'il réclame depuis plusieurs semaines.



► La Russie annonce que le Premier ministre britannique Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques sont interdits d'entrée dans le pays, après que Londres eut imposé des sanctions à Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine.



► Le président ukrainien a déclaré vendredi soir sur CNN qu'entre 2 500 et 3 000 soldats ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que 10 000 autres avaient été blessés.



Mario Draghi déplore l'inefficacité du dialogue avec Poutine.



«Je commence à penser que ceux qui disent: "il est inutile que vous lui parliez, vous perdez du temps" ont raison », a déclaré Mario Draghi dans une interview au quotidien Il Corriere della Sera.



La Russie affirme avoir « détruit » une usine militaire près de Kiev.



« Durant la nuit, des missiles de haute précision lancés par des avions ont détruit une usine de munitions près de Brovary dans la région de Kiev », a indiqué le ministère dans un communiqué sur sa chaîne Telegram.



Faute d'accord avec les Russes, aucun couloir pour l'évacuation des civils aujourd'hui, déclarent les autorités ukrainiennes.



« Ce matin, nous n'avons pas réussi à négocier un cessez-le-feu sur les itinéraires d'évacuation avec les occupants. C'est pourquoi, malheureusement, nous n'allons pas ouvrir de couloirs humanitaires aujourd'hui », a indiqué sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.



« Nous n'épargnons aucun effort pour que les couloirs humanitaires reprennent le plus rapidement possible », a-t-elle ajouté. Iryna Verechtchouk a également exigé l'ouverture d'une voie d'évacuation pour les militaires blessés de la ville de Marioupol, dévastée par les combats.



Frappe de missile à Brovary, près de Kiev, selon le maire de la ville cité par Reuters.



Une frappe de missile aux premières heures de dimanche a endommagé des infrastructures dans la ville de Brovary, a dit le maire de Brovary dans un message posté sur internet.



Aucun détail sur l'étendue des dégâts et sur d'éventuelles victimes n'a été communiqué.



Ces informations n'ont pas pu être vérifiées pour le moment.



Gazprom dit poursuivre ses exportations de gaz vers l'Europe via l'Ukraine.



Le producteur russe de gaz Gazprom a annoncé dans un communiqué avoir continué à approvisionner l'Europe en gaz naturel via l'Ukraine conformément aux demandes de ses clients européens.



Ces besoins pour le 17 avril se montaient à 57 millions de mètres cubes, a ajouté Gazprom.



Notre envoyée spéciale en Ukraine, Clea Broadhurst, est à Kramatorsk, dans l'oblast de Donetsk, où les sirènes retentissent.



La grande offensive annoncée n'a pas commencé, rapporte Clea Broadhurst. L’alarme retentit pourtant sans relâche. Les villages autour de Kramartorsk se sont vidés et sont principalement des villes fantômes, où l'on croise surtout des militaires.



À Lisichansk, une ville située tout près de la ligne de front, près de Sevierodonetsk, les militaires russes ont perturbé l'évacuation de civils. Pendant le « régime de silence » – c’est à dire le cessez-le-feu pour ouvrir un couloir humanitaire - ils ont ouvert le feu dans le centre ville, selon Serguiï Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk. Les troupes russes ont également empêché une distribution de nourriture, les soldats ont tiré sur huit camionnettes de pain.

La ville de Severodonetsk, dans l'oblast de Lougansk, a été touchée par des bombardements russes, selon le journal ukrainien The Kyiv Independent.



Selon le gouverneur de l’oblast de Lougansk, Serhiy Gaidai, quatre immeubles de Severodonetsk ont pris feu après que des missiles russes aient frappé la ville pendant la nuit du 17 avril, rapporte le journal ukrainien The Kyiv Independent. Un bâtiment à Novodrujesk a également été détruit.



Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au sein du le Conseil européen des relations étrangères, analyse les enjeux de la livraison d'armes à l'Ukraine, réclamée par le président Zelensky.

Les nouvelles sanctions viseront Sperbanck, annonce Ursula von der Leyen.



« Nous nous penchons davantage sur le secteur bancaire, notamment sur Sberbank qui représente 37% du secteur bancaire russe. Il y a également les question énergétiques », a déclaré Ursula von der Leyen au journal dominical Bild am Sonntag, qui lui demandait de détailler les points clés des nouvelles sanctions.



L'UE a, pour l'instant, épargné la plus grande banque de Russie car elle représente, avec Gazprombank, l'un des principaux canaux de paiement du pétrole et du gaz russes, que les pays du bloc achètent malgré le conflit en Ukraine.



La présidente de la Commission européenne a ajouté que l'UE développait des « mécanismes intelligents » pour que le pétrole soit également inclus dans les nouvelles sanctions.