Guerre en Ukraine: l'invasion ne fait que commencer, alerte Volodymyr Zelensky

Les bombardements s'intensifient dans la région de Louhansk, selon Kiev

Les villes contrôlées par les forces ukrainiennes dans la région orientale de Louhansk subissent aujourd'hui des bombardements intenses et constants, a déclaré le gouverneur de la région, Serhiy Gaidai, à la télévision.



L'armée de Kiev est en train de quitter certaines de ses positions pour se regrouper, a-t-il poursuivi, tout en réfutant qu'elle ait subi un quelconque revers.



42 communes seraient passées sous contrôle russe, rapporte notre envoyé spécial à Kiev, Gulliver Cragg

Nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis Marioupol à partir de midi aujourd'hui, selon Kiev

"Aujourd'hui, nous essayons à nouveau d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées", a indiqué la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Facebook, en précisant que les civils avaient commencé à se rassembler près d'un centre commercial de la ville et espéraient pouvoir commencer à évacuer vers 12 h heure locale, 10 h GMT.



A Odessa, épargnée par les combats, on redoute une invasion russe par la mer



Washington invite ses alliés à discuter de la défense de l'Ukraine à long terme

Des ministres de la Défense et des hauts généraux de 20 pays, membres ou non de l'Otan, ont déjà accepté l'invitation du ministre américain de la Défense Lyoyd Austin de se retrouver sur la base américaine de Ramstein à l'ouest de l'Allemagne, a annoncé le porte-parole du Pentagone John Kirby.



Selon lui, la rencontre permettra de se pencher sur la question de l'aide qui pourrait être apportée par les partenaires de l'Ukraine pour renforcer sa puissance militaire, une fois la guerre terminée.



Après la Russie, le chef de l'ONU Guterres en visite en Ukraine la semaine prochaine

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ira mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine avant de se rendre deux jours plus tard en Ukraine où il s'entretiendra avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Atrêve en vue à l'orée de la Pâque orthodoxe

Les appels à la trêve en Ukraine à l'occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d'un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou.



Les négociations entre Moscou et Kiev visant à régler le conflit "patinent", a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.