Guerre en Ukraine: pas de trêve en vue, deux mois après le début de l'offensive russe

► Le président du Conseil européen Charles Michel a demandé vendredi au président russe Vladimir Poutine de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol, en grande partie contrôlé par l'armée russe, est prévue ce samedi, assure la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.



► « L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine », a déclaré vendredi un haut responsable militaire russe, parlant d'une « deuxième phase de l'opération spéciale » visant entre autres à « assurer un couloir terrestre vers la Crimée ». Un des objectifs russes vise aussi à « un couloir vers la Transnistrie [région séparatiste de Moldavie] », ce qui inquiète les autorités moldaves qui ont convoqué l'ambassadeur de Russie.



► Le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir « libéré », résiste encore aux forces russes, affirme Kiev, selon qui des combattants ukrainiens continuent de défendre avec acharnement l’immense complexe métallurgique Azovstal, où sont également retranchés des civils. Vladimir Poutine déclare que l'Ukraine empêche les derniers soldats retranchés de se rendre.



► Le Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions « pouvant relever des crimes de guerre » en Ukraine. Les inspecteurs de l'ONU ont documenté le « meurtre, y compris certains par exécution sommaire » de 50 civils dans la ville de Boutcha, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des exactions ayant fait des dizaines de morts, ce que Moscou récuse.



► Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine. C'est la première fois que le responsable onusien est reçu par les autorités russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

Moscou déploiera ses missiles Sarmat à l'automne au plus tard



La Russie déploiera à l'automne au plus tard son nouveau missile balistique intercontinental Sarmat dans la région de Krasnoïarsk, à environ 3 000 km à l'est de Moscou, rapporte samedi l'agence Tass qui cite le directeur de Roscosmos, l'agence spatiale russe.



Mercredi 20 avril, les autorités russes ont assuré avoir conduit avec succès un test de ce nouveau missile que Vladimir Poutine présente comme unique au monde et susceptible de faire réfléchir tous ceux qui seraient tentés de menacer son pays.



La guerre en Ukraine ravive les tensions russo-japonaises



Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations se dégradent de plus en plus entre la Russie et le Japon, ce dernier soutenant les sanctions occidentales contre Moscou. De vieux conflits territoriaux refont surface entre les deux pays et dans sa publication annuelle du ministère des Affaires étrangères, Tokyo accuse Moscou d'avoir annexé « illégalement » les Kouriles, de petites îles au nord du Japon, envahies par l'armée soviétique dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Depuis près de vingt ans, le Japon n'avait plus durci le ton à ce point.



La Russie affirme avoir frappé 66 sites militaires ukrainiens



Les forces russes déclarent avoir frappé quelque 66 installations militaires ukrainiennes dans la nuit de vendredi à samedi, dont trois entrepôts d'armes. Ce samedi, Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a également assuré que l'armée russe avait abattu un avion de chasse ukrainien dans la région de Kharkiv. L'armée ukrainienne n'a, pour l'instant, pas confirmé ces informations.



Les bombardements s'intensifient dans la région de Louhansk



Selon le gouverneur de l'oblast Serhiy Gaidai, les villes sous contrôle ukrainien dans la région orientale subissent samedi des bombardements intenses et constants. Les forces ukrainiennes sont en train de quitter certaines de positions pour se regrouper, poursuit-il, tout en réfutant un quelconque revers.



Nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis Marioupol samedi



Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol, en grande partie contrôlé par l'armée russe, est prévue ce samedi, assure la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.



« Aujourd'hui, nous essayons à nouveau d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées », indique la responsable sur Facebook, en précisant que les civils, qui ont commencé à se rassembler près d'un centre commercial de la ville, espèrent pouvoir commencer à évacuer vers 12h00 (10h00 TU).



Des gilets pare-balles fabriqués par des réfugiés ukrainiens



Tlusty & Co., qui propose une grande variété de produits en cuir faits à la main, n'avait jamais eu l'intention d'ajouter à sa production des équipements de protection qui permettraient de sauver des vies. Mais avec l'invasion déclenchée par la Russie, tout a changé.



Après que les troupes russes ont lancé l'assaut sur l'Ukraine, la compagnie tchèque a engagé des réfugiés ukrainiens pour devenir l'un des contributeurs d'un plan visant à équiper de gilets pare-balles les Ukrainiens confrontés aux forces d'invasion.



« Nous étions confrontés à une situation où nous devions décider. Et parce que nous nous considérons comme faisant partie d'une communauté qui veut aider dans cette situation comme elle le peut, ce qui est tout à fait naturel quand on voit les nouvelles, nous avons décidé de dire oui », explique Ivan Petruv, propriétaire de Tlusty & Co.



À ce jour, les petites mains de Tlusty & Co. ont fabriqué près de 720 gilets pare-balles. La compagnie tchèque prévoit d'en livrer 400 autres prochainement.



Le Royaume-Uni affirme que les forces russes n'ont pas remportés de « gains majeurs » ces dernières 24 heures



« Malgré une activité accrue, les forces russes n'ont pas réalisé de gains majeurs au cours des dernières 24 heures, les contre-attaques ukrainiennes continuant à entraver leurs efforts », déclare le ministère britannique de la Défense dans une publication sur Twitter.



Selon le renseignement militaire britannique, « les forces aériennes et maritimes russes n'ont pas établi de contrôle [...], en raison de l'efficacité de la défense aérienne et maritime de l'Ukraine qui réduit leur capacité à progresser de manière notable. »



Malgré la conquête revendiquée par la Russie de Marioupol, de violents combats continuent dans la ville portuaire, entravant la progression des forces russes dans la région du Donbass.



Trois morts et sept blessés dans des bombardements dans l'oblast de Donetsk



Au moins trois civils sont morts et sept ont été blessés par des bombardements dans cette région de l'est de l'Ukraine, alors que les forces russes continuent leur offensive sur les deux provinces de Donetsk et de Louhansk.



Dans une publication sur Telegram, le gouverneur de l'oblast de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déploré la mort de « trois habitants pacifiques de plus ». Il affirme que, depuis le début de l'invasion il y a deux mois, les forces russes ont détruits de nombreux bâtiments civils de la région.



Un week-end pascal sans célébrations pour beaucoup d'Ukrainiens



Des Ukrainiens marchent avec leurs vélos devant une église endommagée, à Lukashivka, dans le nord de l'Ukraine, vendredi 22 avril 2022.

Des Ukrainiens marchent avec leurs vélos devant une église endommagée, à Lukashivka, dans le nord de l'Ukraine, vendredi 22 avril 2022. AP - Petros Giannakouris

Il n'y aura pas de service pour la Pâque orthodoxe ce dimanche dans l'église de Lukashivka, un village du nord de l'Ukraine. Le lieu de culte, une épave de briques brisées et de pierres noircies, est pratiquement détruit. Un des dômes dorés a été arraché, ses cloches gisent au sol. À l'intérieur, un petit crucifix en métal subsiste parmi les gravas.



« Nous avions une telle église. C'est dommage », s'émeut Lybov Matros, une habitante de la ville, pendant que des hommes démontent des véhicules militaires russes abandonnés à proximité.



L'église de Lukashivka, située à proximité de Tchernihiv, avait été utilisée lors de l'avancée des forces russes comme dépôt de munitions, avant d'être bombardée par les militaires ukrainiens. Le lieu de culte avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et aux années les plus austères de l'Union soviétique, lorsque les autorités l'ont dépouillée de ses icônes religieuses.



Aujourd'hui, les villageois estiment qu'il faudra des années pour que l'église retrouve sa splendeur passée. Mais ils jurent de la reconstruire, coûte que coûte.



À Odessa, des volontaires pour contribuer à l'effort de guerre



Un volontaire local trie l'aide dans une base de collecte de nourriture, de médicaments et de vêtements dans le village de Solomonovo, en Ukraine, à l'ouest de Chop, près de la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie, le 2 mars 2022.

Un volontaire local trie l'aide dans une base de collecte de nourriture, de médicaments et de vêtements dans le village de Solomonovo, en Ukraine, à l'ouest de Chop, près de la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie, le 2 mars 2022. AFP - ATTILA KISBENEDEK

Alors que la guerre entre dans son troisième mois, la société civile ukrainienne poursuit ses actions pour soutenir les combattants. Depuis le début du conflit, à Odessa, sur la Mer noire, un groupe de plusieurs centaines de volontaires travaille ensemble dans un ancien bar à plusieurs projets en faveur des forces armées et des civils. Ancien ingénieur ou électricien, ils ont répondu à l’appel.





USAID débloque 131 millions de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine



L'agence de développement américaine déclare avoir alloué 131 millions de dollars visant à renforcer « la résilience, la démocratie, la croissance économique et la Santé ». Cette promesse, réalisée à l'occasion d'une visite du Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à Washington, fait suite à une autre déclaration.



Vendredi, le président américain Joe Biden a officialisé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, portant à plus de 4 milliards de dollars l'aide à l'Ukraine sous l'administration Biden.



Aucune trêve en vue à l'orée de la Pâque orthodoxe



Les appels à la trêve en Ukraine à l'occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d'un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou.



La guerre dure, ce samedi, depuis deux mois, mais la « deuxième phase de l'opération spéciale » lancée par Moscou vient de commencer, cette semaine. « L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine », a asséné vendredi un haut responsable militaire russe.



Les autorités ukrainiennes expliquent de leur côté avoir réclamé une trêve pascale. Mais celle-ci a été « rejetée » par Moscou, assurait jeudi Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a ensuite accusé, vendredi soir, la Russie d'avoir « apporté la mort en Ukraine », tout en ajoutant : « La mort n'a aucune chance de gagner sur la vie, tout chrétien le sait ».



Le Kremlin a de son côté affirme que Kiev refusait la reddition des derniers soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle d'Azovstal, alors que l'armée russe se disait prête à observer « à tout moment » une trêve « sur tout ou partie » de ce site pour permettre l'évacuation de civils et la reddition de combattants.