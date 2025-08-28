Guinée : 6,7 millions d’électeurs convoqués aux urnes pour une nouvelle Constitution

Dirigé depuis le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 — perpétré contre Alpha Condé — par le Général Mamadou Doumbouya à la tête du comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd, organe exécutif), le pays avait convenu en mars 2022 avec la CEDEAO d’une transition sur 36 mois.

« Après la consolidation des données et la cartographie des centres et des bureaux de vote, nous avons obtenu le résultat suivant : total des électeurs 6.768.458 dont 125.271 pour la diaspora », a indiqué jeudi Ibrahim Khalil Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (Matd) à l’occasion de la présentation des chiffres officiels du fichier électoral définitif.

Un recensement biométrique avait été lancé en ce sens en avril 2025 afin d’établir une base de données fiable pour la constitution du fichier électoral devant mener aux différentes échéances électorales à venir.

« Le scrutin se déroule dans 16 702 centres de vote et 23 662 bureaux de vote à travers le pays », a encore noté Condé.

Le référendum constitutionnel devrait entériner la nouvelle constitution proposée aux Guinéens en remplacement de celle adoptée en 2020. La campagne électorale va démarrer le 31 août pour prendre fin le 18 septembre.

À moins d’une semaine du démarrage de la campagne, trois partis politiques dont les deux plus importants de l’opposition, à savoir l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) de l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo et le Rassemblement du peuple de Guinée (Rpg -Arc en ciel) du président Alpha Condé ont été suspendus « avec effet immédiat » par le Matd pour non-conformité.

Les législatives, la présidentielle et les élections locales, dont les dates n’ont pas encore été dévoilées, devraient suivre pour parachever le processus de transition et consacrer le retour définitif à l’ordre constitutionnel.

Lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2024, Mamady Doumbouya avait promis que 2025 serait une « année d’élections » pour la Guinée.

Quelque 6,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 et pour les autres élections nationales et locales devant suivre dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée Conakry.