Guinée-Bissau : Le Président Bassirou Diomaye décoré de la médaille Amílcar Cabral

En visite d’État en République de Guinée-Bissau ce lundi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été chaleureusement accueilli par son homologue Umaro Sissoco Embaló. Cette visite, marquée par des entretiens bilatéraux et un point de presse conjoint, a permis aux deux chefs d’État de réaffirmer la solidité des liens historiques entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



« Aucun pays n’est plus attaché à la paix, à la stabilité et au développement de la Guinée-Bissau que le Sénégal », a souligné le président Embaló, saluant l’engagement du Sénégal dans la stabilité sous-régionale. Son homologue sénégalais a exprimé sa “profonde gratitude” pour l’accueil reçu et réitéré son soutien “indéfectible” à la Guinée-Bissau dans ses efforts de paix et de développement.



Lors de la cérémonie, le président Faye s’est vu décerner la médaille Amílcar Cabral, la plus haute distinction honorifique du pays, pour son action en faveur du renforcement des relations bilatérales et de l’intégration régionale. Une reconnaissance empreinte de fraternité et de confiance renouvelée entre les deux peuples.