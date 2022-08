Guinée Bissau: deux pirogues sénégalaises et leurs capitaines arrêtés par la Marine

Un nouvel incident à la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée-Bissau qui a débouché à l'arraisonnement de pirogues sénégalaises par la marine bissau-guinéenne.



Selon l'un des Sénégalais impliqués, ils pêchaient tranquillement dans les eaux sénégalaises jeudi, quand ils ont été surpris par une patrouille de garde-côtes bissau-guinéens, qui ont réussi à mettre la main sur deux pirogues et leurs capitaines respectifs, tandis que les autres embarcations et leurs équipages réussissaient ont à s’échapper pour aller se réfugier vers le village de Diembéring, confie -t-il.



Les deux embarcations ont été remorquées et amenées vers la Guinée-Bissau tout comme leurs capitaines, renseigne-t-il. Ces pêcheurs lancent un appel pressant pour que les autorités interviennent, rapporte Le Témoin.