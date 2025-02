Guinée-Bissau : le Président Embalo fixe la prochaine élection présidentielle au 30 novembre

Alors que son mandat arrive à son terme ce mois-ci, le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a annoncé la date de la prochaine élection présidentielle. Interrogé par des journalistes le dimanche 23 février, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le chef de l'État a déclaré que toutes les formalités nécessaires seraient accomplies pour organiser le scrutin. Il a ainsi confirmé que l'élection présidentielle se tiendrait le 30 novembre 2025.



Cette annonce intervient dans un contexte de tensions politiques et sociales grandissantes en Guinée-Bissau. L’opposition, qui accuse le Président Embaló de chercher à prolonger son pouvoir et à retarder l’organisation des élections, reste particulièrement vigilante. Ces accusations font partie d'une crise plus large qui secoue le pays, avec des manifestations et des critiques croissantes concernant la gestion du pouvoir et les promesses non tenues par le président sortant.



Le président Embaló, élu en 2020, a déjà fait face à de multiples défis politiques durant son mandat.