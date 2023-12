Guinée-Bissau: le président Umaro Sissoco Embalo a dissous le Parlement

Le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a dissous, ce lundi, le Parlement, invoquant une « crise institutionnelle », a indiqué un décret présidentiel. Dans ce document, le chef de l'Etat a soutenu que « le Parlement ne s'entend pas avec le pouvoir judiciaire, à savoir la Cour des comptes et le bureau du procureur général ».



« La crise politique qui a remis en cause les liens institutionnels normaux entre les organes de souveraineté est aujourd'hui évidente », a indiqué le Président Embalo. Dans son décret, il évoque « des divergences persistantes et ne pouvant être résolues » avec le Parlement.



« Avec cette crise politique, le capital confiance entre les organes de souveraineté est épuisé », a-t-il insisté.

« Après avoir entendu le président de l'Assemblée nationale populaire (le Parlement), les partis politiques représentés au Parlement et le Conseil d'État, j'ai pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale populaire de la 10ème législature et d'avancer la tenue des élections législatives » d’ici à la fin d’année, a-t-il dit.



« J'ai décidé de redonner la parole aux Guinéens pour que cette année encore, ils puissent choisir librement dans les urnes le Parlement qu'ils souhaitent avoir », a-t-il ajouté.



Pour rappel, c’est en fin juin 2020 que le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a perdu sa majorité parlementaire au profit de l’alliance du président élu Umaro Sissoco Embaló, qui avait remporté ainsi une nouvelle bataille.



La stabilité reste précaire dans ce pays rompu aux crises politiques et aux blocages institutionnels, où les coalitions ne durent jamais bien longtemps.