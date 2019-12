Guinée Bissau: soutenu par Sonko, le candidat Domingos Simoes Pereira avertit le Sénégal sur le partage des ressources naturelles

Soutenu selon Les Echos par Ousmane Sonko, le candidat au second tour de l’élection présidentielle bissau-guinéenne, Domingos Simoes Pereira avertit le Sénégal concernant l’accord sur le partage des ressources dans la zone maritime entre les deux pays. Une fois élu, il a promis de poser toutes les conditions pour défendre des intérêts de son pays.« Nous resterons à la périphérie des autres des autres Etats qui nous laissent des miettes et nous devons nous contenter de cela ? s’interroge le candidat. Et d’ajouter : je ne comprends pas et certainement en tant que chef d’Etat, je voudrais comprendre, mais sur la base d’un dialogue franc, sans compromis. Les chefs d’Etat africains qui me connaissent aujourd’hui savent que parle sans restriction, car ma seule responsabilité et de défendre les intérêts de mon pays », a-t-il détaillé dans Les Echos.A la question de savoir si le soutien supposé du Sénégal constituait à ses yeux une menace pour la souveraineté de la Guinée-Bissau, Domingos Simoes Pereira se dit convaincu que « la menace n’est pas nécessairement la position et la vision des autorités sénégalaise, mais plutôt l’ignorance qui peut exister de la part des autorités guinéennes ».En aout dernier, la Guinée-Bissau avait exigé du gouvernement sénégalais un partage « équilibré » des ressources pétrolières, après avoir constaté une « erreur historique » de la division de l’accord de 1993 qui donne 85% au Sénégal et 15% au pays de José Mario Vaz.