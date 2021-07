Guinée Equatoriale: Teodorin Obiang condamné pour "biens mal acquis"

Le vice-président de Guinée équatoriale Teodorin Obiang a été définitivement condamné mercredi pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des "biens mal acquis", après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.



Teodorin Obiang, 52 ans, avait été condamné par la cour d'Appel de Paris en février 2020 à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour "blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance" entre 1997 et 2011.