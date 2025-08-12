Bande de Gaza: «On attend que la communauté internationale dise stop au massacre»

RFI : Comment est la situation dans la ville de Gaza depuis les annonces du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d’en prendre le contrôle ?



Riyad : La situation est de plus en plus catastrophique. Le peu d'aide qui entre à Gaza n'est pas suffisant. Dans la ville de Gaza, il y a presque 1 million d'habitants. Ils sont tous déplacés vers l'ouest de la ville de Gaza, sur seulement 10 à 15 % du territoire de la ville. Les autres zones sont des zones rouges, vidées de leurs habitants, où il y a maintenant l'armée israélienne.



Depuis deux jours et avec l’annonce de Benyamin Netanyahu de prendre le contrôle de Gaza, on commence à nous préparer face aux menaces israéliennes d’évacuer la ville de Gaza et de couper Gaza de nouveau. On essaye de chercher des endroits sécurisés, mais même dans la zone de Mawasi, c’est surchargé de déplacés. Il n'y a plus de place malheureusement là-bas. On espère qu'il y aura une solution, mais il faut se préparer en avance.



Qu'en est-il des pénuries de médicaments, de nourriture et d’eau ?



C'est en fait encore plus difficile de trouver des médicaments que de la nourriture. Il n'y a rien qui entre dans les hôpitaux qui sont déjà détruits. Les centres médicaux et les hôpitaux sont surchargés de blessés et de gens affamés qui attendent les aides chaque jour dans le nord de la bande de Gaza, dans le centre et dans le Sud. Même les équipes médicales n'arrivent pas à soigner les blessés et les malades, faute de médicaments, de moyens et même de ressources humaines comme les infirmiers, ou les médecins.



Concernant la nourriture, c'est la même chose depuis la fermeture des passages de camions. On entend dans les médias que beaucoup d’aide entre à Gaza. Mais c'est vraiment insuffisant. Gaza vit aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave de son histoire. On passe parfois deux jours, voire plus, sans manger. On n'a rien à avaler. La semaine dernière, il y a eu un peu d'aide. Mais plus de 90 % de cette aide humanitaire est attaqué par des voleurs et des affamés, et par les gens qui attendent tous les jours. On ne peut pas compter sur l’aide de la Gaza Humanitarian Foundation. Beaucoup de gens parmi nous sont obligés d'y aller pour nourrir leurs enfants parce que, en fait, ils n'ont rien, ni salaire, ni travail. Ils savent que peut-être, ils ne vont pas revenir, ils risquent leurs vies pour aller chercher quelque chose à manger pour eux et pour leurs enfants. C'est très dangereux. C'est un piège mortel.



Moi et ma famille par exemple, on n'a jamais profité de ces aides. Et quand on trouve quelque chose à manger dans les marchés, c'est hors de prix. Il y a deux semaines, j'ai acheté un kilo de farine à 50 €... Parfois, on trouve des boîtes de conserve de pois chiches. C'est cher, mais c’est mieux que rien. À cause de la famine et de la malnutrition, les gens meurent : plus de 200 dont la moitié sont des enfants. Il n'y a plus de lait pour les bébés. Il n'y a plus de vitamines. Il n'y a plus d’aliments qui peuvent sauver les enfants à Gaza. Regardez à quel point les images sont choquantes… Il n'y a rien à manger dans la bande de Gaza.



Quant à l'eau, ce n’est pas mieux que la nourriture. La ligne d'eau officielle qui fournit la bande de Gaza a été bombardée il y a un mois. Grâce à ceux qui ont des panneaux solaires, on essaie de faire fonctionner les puits de quartiers. Pour l'eau potable, c’est pareil pour tout le monde. Chaque jour, il faut prendre son petit réservoir et attendre le camion-citerne. Il faut faire la queue plus d’une heure. C'est la routine quotidienne.



Le Secours Islamique France (SIF) arrive-t-il à travailler sur le terrain dans de telles conditions ?



Malgré les fermetures, malgré les prix très élevés, en tant qu’association humanitaire, notre devoir au SIF est de soutenir nos bénéficiaires et les plus vulnérables à Gaza, même les déplacés. Pour être franc, il n'y a rien à Gaza. Les légumes frais sont rares et ne sont pas suffisants. Mais on essaye quand même de récolter le peu qu’il y a pour les distribuer. Il y a deux semaines, on a distribué presque 5 000 colis de légumes frais et des repas chauds, et un peu de riz, malgré son prix très élevé. Si on augmente les quantités qui entrent à Gaza, le SIF intensifiera ses activités et ses projets auprès des gens affamés, auprès des plus vulnérables dans la bande de Gaza. On a aussi maintenant presque 6 000 enfants orphelins parrainés dans toute la bande de Gaza.



Les problèmes ne s'arrêtent jamais. Même les problèmes imposés par l'armée israélienne. Les problèmes logistiques, les problèmes de sécurité, les problèmes sur le terrain. Certains médias ne disent pas la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. Moi, je vis à Gaza et je vois par mes yeux. Certains médias disent qu’Israël va noyer Gaza sous les aides. Mais en vérité, depuis deux semaines, il y a seulement 112 camions qui ont réussi à entrer à Gaza. À l’origine, 8 400 camions devaient arriver dans les deux semaines. Et 90 % des camions qui sont entrés ont été attaqués, pillés. Et aucun camion n’est arrivé vers les stocks et les centres de distribution officiels de l'Unrwa et du Programme alimentaire mondial.



La population a-t-elle encore espoir en l’avenir ?



C'est une question très importante. Alors en vérité, et en réalité, tout le monde ici est désespéré par le silence international. On apprécie beaucoup les discours, mais ce n'est pas ce dont on parle. Nous, peuple palestinien, on n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin de soutien moral, on attend que des pressions soient exercées pour arrêter cette guerre, cette catastrophe. Alors, on attend que la communauté internationale dise stop au massacre. On a besoin d'un soutien réel. Un soutien qui mette fin à la guerre et laisse les gens vivre en sécurité et en paix.



On est désespéré par la dernière décision de Netanyahu. Il ne veut pas arrêter la guerre. Et les gens, où vont-ils aller ? Ils vont être obligés d'aller toujours plus au Sud, et puis ils vont être expulsés vers d’autres pays. Israël va détruire la cause palestinienne. Il va détruire la population.



Je me sens détruit de l'intérieur, mais j'essaie de ne pas le montrer, parce qu'il faut être fort pour soutenir nos familles et la population. Il y a un combat à l'intérieur de nous-mêmes. On lutte contre la souffrance, on lutte contre la mort. C'est un combat pour la vie.