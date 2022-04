Guinée : Kaba Diawara de retour sur le banc

Kaba Diawara va continuer l’aventure avec l’équipe nationale de Guinée. En effet, après la dissolution du staff technique début mars, la Fédération Guinéenne de Football a décidé de redonner sa confiance à son ex-sélectionneur Kaba Diawara, lui qui était candidat à sa propre succession.



Après avoir lancé son processus de recrutement pour le poste d'entraîneur de l'équipe première, la Feguifoot a donc préféré l'ancien du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille à ses compatriotes Morlaye Soumah, Mohamed Kanfory Bangoura et Moussa Thea.



International guinéen de 2004 à 2009, Kaba Diawara est titulaire d’un diplôme UEFA A. Adjoint de l’ancien sélectionneur français Didier Six de 2019 à 2021, le technicien de 46 ans a été nommé intérimaire en novembre, après limogeage du Français pour insuffisance de résultats, pour qu’il dirige le Syli national lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Guinée-Bissau et le Maroc. En décembre dernier, il avait paraphé un bail de deux mois pour conduire la bande à Naby Keita à la dernière Coupe d’Afrique des Nations 2021.



Diawara aura pour première mission de qualifier la Guinée à la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire. Pour cela, il faudra que son équipe termine au moins 2ème du groupe D des éliminatoires de cette CAN qu’elle partage avec l’Egypte, le Malawi et l’Ethiopie.