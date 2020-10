Guinée - Les conclusions de la Mission d'observation sur la Présidentielle du 18 octobre

Les observateurs de l'Union Africaine (UA), de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest viennent de livrer leurs premières conclusions sur le déroulement de l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée.



Lors d'une conférence de presse animée ce mardi 20 octobre 2020 à cet effet, à Conakry, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, José Maria Neves a déclaré que l'élection s'est déroulée de manière globalement "satisfaisante".



L'organisation sous-régionale dont la Guinée est membre a déployé 100 observateurs dont 16 agents techniques et statutaires sur toute l’étendue du territoire national pour l'observation du scrutin du 18 octobre. Dans sa déclaration préliminaire, la mission d’observation a indiqué que le scrutin présidentiel s’est "déroulé sans incidents majeurs"



La mission a noté que le processus électoral ayant conduit au scrutin présidentiel s’est déroulé sans incidents majeurs. Et ce, même si, déplore-t-elle, l’élection présidentielle du 18 octobre s’est déroulée dans un contexte de profonde méfiance entre les acteurs politiques guinéens sur l’ensemble du processus électoral.



Par ailleurs, la mission de la Cedeao a souligné que la campagne électorale s’est déroulée dans un climat tendu.



« La campagne a connu quelques incidents avec l’utilisation de violence verbale et langage à connotation ethnique. Tous les candidats n’ont pas pu accéder à certaines régions et préfectures leur empêchant ainsi la possibilité de faire connaitre leurs programmes aux publics », a précisé le chef de la mission d'observation.



Source: Africa Guinée