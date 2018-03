Guinée : Paul Put, nouveau sélectionneur

Ce sera donc Paul Put ! Ce vendredi, en conférence de presse, la Fédération guinéenne (Feguifoot) a officialisé la nomination du technicien de 61 ans au poste de sélectionneur pour succéder à Lappé Bangoura, limogé en plein CHAN 2018. Déjà passé par les bancs de la Gambie (2008-2011), du Burkina Faso (2012-2015) ou encore de l’USM Alger (2016-17), le Belge venait tout juste de quitter le poste de sélectionneur du Kenya après un passage express de 3 mois.Parmi 86 candidats, le natif d’Anvers a été préféré à l’ancien sélectionneur Michel Dussuyer, aux Français Patrice Neveu, Alain Giresse, Hubert Velud, Bernard Simondi, Didier Six ou encore à l’Italien Marco Simone. Alors que son principal fait d’armes reste la place de finaliste à la CAN 2013 avec le Burkina Faso, Put aura pour mission de relancer la Guinée en la qualifiant pour la CAN 2019 après des dernières années décevantes. Premier rendez-vous le 24 mars prochain en amical face à la Mauritanie à Nouakchott.