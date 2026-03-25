Guinée : décès en détention de Toumba Diakité

La Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion a annoncé le décès du commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », qui exécutait sa peine à la Maison d'arrêt de Coyah.



Dans un communiqué signé par son directeur Mamadou Gandou Bah, l’administration pénitentiaire indique qu’un rapport médical circonstancié, établi le 4 mars 2026 par les professeurs Houssein Fofana, chirurgien, et Elhadj Yaya Baldé, cardiologue au Centre Hospitalo‑Universitaire Ignace Deen, en présence du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Coyah ainsi que de son conseil, Maître Lancinet Sylla, avocat à la Cour, que l'intéressé présentait « tableau clinique caractérisé notamment par une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes, une constipation chronique et des troubles du sommeil ».



Cependant, le communiqué précise que dans la nuit du 23 mars 2026, à la suite d'un malaise survenu en milieu carcéral, il a été procédé, « avec diligence, à son évacuation sanitaire d'urgence vers l'Hôpital Militaire du Camp Samory Touré », où il a bénéficié d'une prise en charge spécialisée, sous la supervision d'une équipe médicale qualifiée.



Malgré les soins appropriés qui lui ont été administrés, l'évolution de son état de santé s'est révélée défavorable.



Ainsi, le mercredi 25 mars 2026 à 04h35, le commandant Aboubacar Diakité a été déclaré décédé « dans un tableau clinique de hernie de la ligne blanche étranglée compliquée d’une péritonite aiguë généralisée », ainsi que l'ont attesté les médecins traitants.



La Direction Nationale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion indique « qu’un rapport détaillé et circonstancié sera transmis sans délai aux autorités judiciaires compétentes, aux fins d'appréciation et pour toute suite de droit ».



Pour rappel, Touba Diakité a été condamné par le tribunal criminel de Dixinn pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel des centaines de civils avaient été tués par des militaires dans le stade national de Conakry.