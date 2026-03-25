Mbour : La ministre de la Justice Yassine Fall en visite à la MAC ce jeudi

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, est attendue, jeudi 26 mars 2026 à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour pour une visite officielle. Ce déplacement, qui inclut une rencontre avec le personnel judiciaire au tribunal d'instance, s'inscrit dans une tournée nationale après des étapes marquées à Rebeuss, au Camp pénal de Liberté VI et à Saint-Louis.



Cette initiative vise à évaluer directement les conditions de détention et à impulser des réformes concrètes pour la modernisation du système judiciaire sénégalais. À travers cette série de visites, rapporte la Rts, la ministre réaffirme l'engagement de son département pour une justice plus humaine, accessible et garante de la dignité humaine au sein des établissements pénitentiaires du pays.

