Concours ENA 2026 : la Direction générale dément une fausse annonce d’ouverture des inscriptions

L’École nationale d’Administration du Sénégal (ENA) a démenti une information circulant sur les réseaux sociaux et dans des groupes WhatsApp annonçant l’ouverture des concours d’entrée pour l’édition 2026.
Dans un communiqué publié le 25 mars, la Direction générale de l’ENA précise que cette annonce, qui évoque une période d’inscription allant du 12 mars au 7 avril 2026, est une « rumeur » et une « infox délibérément fabriquée » visant à tromper les futurs candidats.
La Direction générale de l'ENA tient précise que l'ouverture des prochains concours d'entrée à l'ENA, comme pour les précédentes éditions, fera l'objet d'un communiqué officiel diffusé à travers les canaux officiels et publié dans le site de l'ENA (www.ena.sn).
Elle invite chacun à faire preuve de vigilance et à rester à l'écoute des communiqués officiels de l'ENA.
Dans un communiqué publié le 25 mars, la Direction générale de l’ENA précise que cette annonce, qui évoque une période d’inscription allant du 12 mars au 7 avril 2026, est une « rumeur » et une « infox délibérément fabriquée » visant à tromper les futurs candidats.
La Direction générale de l'ENA tient précise que l'ouverture des prochains concours d'entrée à l'ENA, comme pour les précédentes éditions, fera l'objet d'un communiqué officiel diffusé à travers les canaux officiels et publié dans le site de l'ENA (www.ena.sn).
Elle invite chacun à faire preuve de vigilance et à rester à l'écoute des communiqués officiels de l'ENA.
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