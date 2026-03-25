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Linguère : Barthélemy Dias juge « catastrophique » le bilan de l'An 2 du régime



Linguère : Barthélemy Dias juge « catastrophique » le bilan de l'An 2 du régime

Le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Beug », Barthélemy Dias, a dressé un bilan « catastrophique » des deux premières années du tandem Diomaye-Sonko lors d'une tournée de trois jours dans le département de Linguère.

En clôture de l’opération « Dokh Mbook » ce mercredi, l'ancien maire de Dakar a fustigé l'incompétence présumée des dirigeants actuels, affirmant que les secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage sont en crise profonde par manque de vision politique.
 

Sur le plan économique, l'opposant a dénoncé un endettement record de 16 000 milliards de francs CFA sans réalisations concrètes, contrastant selon lui avec les gestions précédentes. De Barkedji à Sagatta Djoloff, Barthélemy Dias a mobilisé ses partisans, notamment les jeunes et les femmes, en fixant comme objectif l'alternance politique à l'horizon 2029 pour bouter hors du pouvoir un duo qui, affirme-t-il, a trop déçu les Sénégalais.

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Mercredi 25 Mars 2026 - 18:09


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