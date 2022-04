Guinée: l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana prend la tête du RPG d’Alpha Condé

La convention extraordinaire, qui a réuni ce jeudi à Conakry exactement 368 délégués du RPG venus de toute la Guinée, visait à réorganiser le parti d’Alpha Condé après le coup d'État du 5 septembre 2021. Et pour cette mission, les délégués ne sont pas allés chercher très loin.



« Aux résolutions des mi-conventions régionales et déclarations des organismes nationaux ont leurs unanimités leur unanimité pour la désignation du camarade docteur Ibrahima Kassory Fofana », a déclaré Nantou Chérif, la porte-parole de la commission d’investiture. Un « honneur » Le nouveau chef provisoire du RPG n’a pas caché sa joie : « C’est un honneur pour moi d’être à la tête de ce grand parti, et ce quelque soit le temps que j’y passerai je me sentirai toujours honoré de la confiance des militants et cadres du RPG. »



Pour Ibrahima Kassory Fofana, l’objectif numéro un désormais est la reconquête du pouvoir perdu : « Cette situation au demeurant n’a nullement altéré la vocation historique de nos partis, vocation de rassembler à nouveau les Guinéens pour la reconquête du pouvoir perdu. »



Des grands noms ont boudé cette convention dont l’ancien ministre de la Défense et membre fondateur du parti Mohamed Diané, l’ex-ministre des Affaires étrangères Kalil Kaba et l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara.