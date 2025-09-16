Guinée: l’opposant Cellou Dalein Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel

C'est dans son éternel costume-cravate bleu marine que Cellou Dalein Diallo est apparu en vidéo sur les réseaux sociaux pour appeler ses militants à boycotter le référendum de ce dimanche. Le président de l'UFDG y réaffirme que son parti « ne participera pas à une mascarade, destinée à favoriser la commission d'un parjure et à légitimer un coup d'État. Restez chez vous, car même si vous votez "non", votre vote sera compté comme un "oui" » par les autorités de transition, critique-t-il.



Cellou Dalein, dont le parti est suspendu depuis la fin août, ne fait quasiment pas mention du contenu même du texte. Il réserve ses critiques au général Mamadi Doumbouya, l'accusant de renier tous les engagements pris depuis son putsch il y a quatre ans et d'utiliser le référendum de dimanche comme paravent constitutionnel pour s'accrocher durablement à la tête de la Guinée.



Le gouvernement, de son côté, continue à battre campagne pour le « oui » à travers le pays. Au début du mois sur RFI, son porte-parole Ousmane Gaoual Diallo mettait au défi l'opposant de proposer une alternative au peuple de Guinée. Il a ponctué de nouveau que le retour à l’ordre constitutionnel restait préférable à la situation d’exception.



La campagne électorale est encore ouverte pendant deux jours, avant le scrutin de dimanche 21 septembre, quand 6,7 millions d’électeurs seront appelés aux urnes.