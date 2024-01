Guinée: le porte-parole du gouvernement assure qu’une tentative de coup d’État «a été tuée dans l’œuf»

Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a insisté au micro de Sidy Yansané sur le fait que cette tentative de putsch a bel et bien eu lieu : « C'est une opération qui a été tuée dans l'œuf. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Maintenant, qu'il y ait des questionnements, c'est une société qui a été nourrie depuis son indépendance par des vrais et des faux coups d'État qui ont emporté souvent certains de nos compatriotes. Donc, quand on parle de coups d'État, fondamentalement, il y a une frange de notre population qui peut se poser des questions. »



Il poursuit : « Avec le temps, on pourra aussi comprendre ce qui s'est passé parce que les auteurs sont là. Et puis, les informations peut-être plus structurées pourront être mises à disposition des populations, et ça permettra de dissiper les doutes des uns et des autres. Ce sont des doutes qui sont légitimes dans une société qui n’a connu que des règlements très durs de ce type d'action. »



Du côté de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principale force d'opposition et actuellement en exil, avait déploré un retour aux pratiques du régime de Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne, et adepte des complots fictifs.