Guinée: le président déchu Alpha Condé de retour à Conakry

Sans tambour ni trompette, écrit notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah. Alpha Condé a atterri vendredi en fin d’après-midi sur l’aéroport de Conakry en toute discrétion. Selon les autorités aéroportuaires guinéennes, l'ancien président se trouvait à bord d’un vol spécial affrété par ses hôtes émiratiens. D’après les sources sécuritaires guinéennes, il a ensuite pu rejoindre le domicile de son épouse, situé dans le quartier de l’Andrea, dans la proche banlieue de la capitale guinéenne.



Son retour au pays a fait l’objet de tractations au plus haut niveau entre Conakry et Abou Dhabi car, selon une source diplomatique guinéenne, le président déchu ne souhaitait pas retourner en Guinée au terme de son séjour médical. Il s’est finalement plié à la décision des autorités émiratiennes qui lui ont signifié, selon les mêmes sources, la fin de son séjour.



Dans son communiqué, le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya a remercié les Émirats arabes unis pour la grande attention dont l’ancien président Alpha Condé a bénéficié. Mamadi Doumbouya précise également que l’intégrité physique et la dignité de l’ancien président seront respectées conformément à son rang et à son statut.



Un séjour médical de trois mois

Le séjour médical d'Alpha Condé, qui ne devait pas dépasser trente jours, a finalement duré presque trois mois, au point que certains Guinéens commençaient à se demander si l'homme allait vraiment revenir. Dans quelles conditions s’est fait ce retour ? Quelles réactions ?



Une convalescence peut-être un peu trop tapageuse, explique de son côté Matthias Raynal à Conakry. À Abou Dhabi, le président déchu avait semblé retrouver une certaine marge de manœuvre. Dans un enregistrement audio, Alpha Condé s’autorisait même des commentaires sur la situation de son pays. Le politologue Kabinet Fofana : « Le retour d’Alpha Condé est une preuve que la junte n’a pas apprécié cette liberté qu’Alpha Condé a eue, parce qu’il faut rappeler que l’une des exigences qui étaient dans l’accord qui a permis à Alpha Condé de partir se soigner, il était question qu’il devait arrêter toute forme d’engagement politique ».



Alors que plusieurs de ses anciens ministres sont aujourd’hui en prison, soupçonnés de corruption, que risque Alpha Condé : « C’est quand même un ancien président de la République. Ceci demandera un aménagement assez spécial, un timing qui s’y prête. Donc, je pense qu’Alpha, ça ne sera pas pour tout à l’heure. Ils vont sûrement d’abord évacuer les cas qui sont en instance ».



Et les victimes de la répression sous sa présidence ?

C’est un autre dossier qui pourrait rattraper l’ex-chef d’Etat : Les victimes de la répression sous sa présidence. Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification au Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) : « C’est avec beaucoup d’espoir que les militants pro-démocratie ont appris l’arrivée du dictateur Alpha Condé en Guinée. Nous demandons l’ouverture sans délai d’un procès ». Une enquête a été ouverte en janvier sur les crimes présumés commis sous le régime d’Alpha Condé.