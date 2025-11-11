Guinée: les autorités inaugurent le mégaprojet minier de Simandou

Une journée historique : ce mardi 11 novembre, les premières tonnes de fer extraites de l'immense mine de Simandou, en Guinée, vont enfin être exportées. Attendue depuis près de 30 ans, la mise en exploitation du site va être célébrée à travers l'organisation d'une cérémonie dans le port de Morébaya, au sud de Conakry, par lequel le minerai sera évacué.



Symbolique, cette inauguration n'en est pas moins aussi très politique : alors que le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte au pouvoir, en a fait son principal instrument de communication depuis le coup d'État de 2021, elle est aussi pour lui l'occasion de lancer sa campagne pour la présidentielle du 28 décembre...



Le CNRD, qui a donné le nom de « Simandou 2040 » à son programme de développement pour les 15 prochaines années, répètent en effet à l’envi que le fer exploité dans la mine va être pour la Guinée ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. De façon plus prosaïque, un rapport du FMI affirme, lui, que son extraction devrait apporter au pays un supplément de croissance de l’ordre de 26% d’ici à 2030. Ce à quoi il faut ajouter aussi la dizaine de milliers d’emplois que l'ouverture du site a d'ores et déjà permis de créer...



Deux chefs d’État proches du président de la transition ont été invités aux festivités. Le premier est le Gabonais Brice Oligui Nguema dont la cérémonie d'investiture avait été ponctuée d'une image marquante, le 3 mai dernier, à savoir la transmission par ce dernier d'un flambeau à Mamadi Doumbouya.



Le second est le Rwandais Paul Kagame avec lequel le chef de la junte entretient des relations très suivies : alors que les deux dirigeants se sont déjà rendus visite à de nombreuses reprises, Conakry accueillera encore à partir du mercredi 12 novembre un sommet sur l’intelligence artificielle de l’organisation rwandaise Smart Africa auquel participera le président du Rwanda.