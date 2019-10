Guinée: les membres du FNDC interpellés toujours en détention

Où les leaders du FNDC interpellés ont-ils été emmenés ? C'est la question que se pose leur avocat. Maître Salifou Béavogui ne les a pas vus depuis qu'ils ont été emmenés, samedi soir 12 octobre au soir après avoir été interrogés par la police judiciaire.





« Depuis hier, nous ne savons pas où ils se trouvent, nous sommes très inquiets. Est-ce qu’ils sont en train de les réinterroger ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Nous quittons clairement le droit pour entrer dans une situation de non-droit », déplore l’avocat.



Selon les autorités guinéennes, ces interpellations se sont produites dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte suite à une dénonciation des ministres de la Sécurité et de l'Administration du territoire après les appels à la mobilisation, lancés par des membres de la société civile.



Aucune lettre d'intention rédigée selon le gouvernment



Les autorités précisent que les rapports d'enquêtes doivent être remis ce lundi 14 octobre au procureur, qui décidera de la suite à donner à la procédure.



Le porte-parole du gouvernement, Aboubacar Sylla, explique que les manifestations sont autorisées en Guinée, mais dans certaines conditions. « Il faut faire une déclaration d’intention au niveau des autorités locales qui sont concernées par le droit de manifestation. On doit définir, s’il s’agit d’une marche, quel est son itinéraire et quel est son objectif, explique-t-il. En ce qui concerne les manifestations projetées au 14 octobre, aucune lettre d’intention n’a été rédigée ».