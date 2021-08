Guinée: passe sanitaire obligatoire pour accéder aux services publics

Le passe sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux départements ministériels et à certains établissements publics, c’est le président guinéen qui l’exige.



Mais la mesure est à présent partiellement appliquée. « Nous, au niveau de notre département, ce n’est pas encore obligatoire hein ! Vous voyez comment les gens accèdent facilement ? », répond une agent.



Cet homme a en revanche été refoulé devant ce ministère où il était venu déposer un dossier de son entreprise. « Moi, je pense que c’est normal hein, témoigne-t-il, compréhensif. Avec la situation du Covid qui passe à la hausse, même si aujourd’hui je suis victime, je ne peux pas accéder au service que j’étais venu faire, mais je trouve tout à fait normal que l’on mette des dispositifs pour un peu plus sécuriser les travailleurs et la population. »



Le ministre d’État et porte-parole du gouvernement Tibou Kamara rappelle que cette mesure sera appliquée dans son entièreté dans les services publics concernés. « À partir du moment où la mesure a été annoncée à l’issue du conseil des ministres, elle doit entrer en vigueur. Mais, je suppose que tout le monde peut-être ne l’applique pas avec la même célérité, mais il n’y a pas de doute qu’elle sera appliquée par l’ensemble des services concernés à terme. »



L'objectif du gouvernement guinéen est de vacciner avant la fin de l’année 70% de la population. Selon des chiffres officiels, 27 112 cas de Covid-19 ont été recensés dont 263 mortels, un chiffre sous-évalué selon les observateurs.