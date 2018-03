Guinée : quatre jours après l'incendie du marché, les commerçants commencent déjà à reconstruire

Dans les artères dévastées du marché de Madina, on scie, on soude, on frappe la taule, les commerçants sont à pied d'œuvre. « On redresse d’abord et ce qui l’est impossible de réparer, on le change », témoigne un commerçant.



En attendant la commission ministérielle, l'urgence est financière. « Tout est brûlé, il ne reste rien ! Cela va coûter 30 000$ », déplore Aïsatou Keïta-Sylla, assise dans son container carbonisé. De sa marchandise il ne reste à la commerçante que des perles jaunes et roses, mélangées à la cendre.



La commission doit établir un rapport et proposer des mesures. Oumar Saïkou Diallo président de la chambre de commerce de Matam, espère qu'elles seront appliquées. « Depuis 2010, 2013, 2015, nous sommes toujours victimes, affirme-t-il. L’Etat se prononce là-dessus mais en vain. D’où l’importance cette fois-ci d’aller au bout pour que tous les gens soient réinstallés le plus vite possible ».



En équilibre sur les toitures, les hommes lèvent une maigre charpente. A l'extérieur, les vendeurs épargnés reprennent leurs activités car, expliquent-ils, il faut bien « gagner le quotidien ».



Rfi