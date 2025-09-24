Guinée : trois morts et trois blessés enregistrés dans un accident à Sonfonia

L’Agence Guinéenne de la Sécurité Routière (AGUISER) annonce un grave accident de la circulation survenu hier mardi, aux environs de 15 h à Sonfonia Manguéboungni, en Guinée Conakry. A l'origine, une collision entre un camion benne, de marque Howo, deux tricycles ‘’Bonbonna’’ et une voiture Nissan. Le bilan est lourd : trois morts et trois blessés légers.



Le drame est survenu, lorsque le camion benne a percuté deux tricycles, provoquant des dégâts matériels importants.



Les services de secours et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur les lieux, pour gérer la situation et procéder aux constatations d’usage.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, peut-on lire dans un communiqué dont Guinéen.org détient copie.