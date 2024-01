Guinée: une association de blogueurs veut lever les restrictions d'accès aux réseaux sociaux

Depuis le 24 novembre 2023, les autorités bloquent les accès aux réseaux sociaux, explique Ablogui, et les utilisateurs doivent donc utiliser un système VPN. À travers la campagne #DroitALinternet, l'association dénonce une mesure qui touche l'ensemble des citoyens, prise sans explication officielle, et dont les conséquences sont nombreuses.



« Conséquences »

Mamadou Hady Baldé est chef de projet au sein de l'association Ablogui : « Les réseaux sociaux, ce sont principalement les plateformes qui sont utilisées pour communiquer, pour s'exprimer, mais aussi pour partager de l'information. Et de l'autre côté aussi, il y a des conséquences qui sont relatives aux données personnelles, parce que nous sommes tous obligés à utiliser des VPN pour avoir accès à ces réseaux, et cela met davantage en danger tout ce qui est de nos données personnelles. »







Lever au plus vite la restriction

« Il y a évidemment des conséquences économiques, poursuit Mamadou Hady Baldé, même si on ne les a pas encore chiffrées. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont présents sur internet et qui font bouger leur activité par le biais des réseaux sociaux. Mais je trouve que tous ces jeunes aujourd'hui, tous ces citoyens, subissent des conséquences économiques qui sont vraiment importantes. C'est pourquoi nous appelons vraiment le gouvernement, les autorités en place, à lever immédiatement cette restriction. »