Guinée: victoire du «oui» lors du référendum constitutionnel, selon les résultats globaux provisoires

En Guinée, le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé, a annoncé mercredi 24 septembre les résultats officiels provisoires du référendum constitutionnel de dimanche. Le « Oui » l’emporte avec 89% des suffrages exprimés et avec un taux de participation de 86%. Reste à la Cour suprême de valider ces résultats et à mettre un terme au processus référendaire mené sans consensus politique.



Il aura fallu attendre la nuit pour que le ministre de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé, annonce les résultats globaux provisoires. Avant lui, c’est la directrice générale des élections, Djénabou Touré, qui a égrené les résultats des 375 communes que compte le pays. La direction générale des élections n’a pas caché avoir rencontré des difficultés à faire remonter les résultats, notamment à cause des restrictions d’Internet.



C’est en Haute-Guinée que le « Oui » à la nouvelle Constitution aurait fait ses meilleurs scores, avec 96% des suffrages exprimés dans les régions de Faranah et de Kankan où est né Mamadi Doumbouya. Toujours selon ces chiffres officiels, son plus faible score – 74% – se situe à Conakry qui enregistre officiellement la participation la plus basse – 74% également. Dans la région de Labé, le bastion historique de l’opposant en exil Cellou Dalein Diallo, le « Oui » remporterait 86% des voix, avec un taux de participation de 87%.



Le président de l’UFDG rejette fermement ces résultats

Le président de l’UFDG rejette fermement ces résultats. Il n’a d’ailleurs pas attendu les résultats globaux pour dénoncer, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une opération de « blanchiment du coup d’État » et une « mascarade ». Avec ses alliés des Forces vives – regroupant l’UFDG, le RPG, l’UFR, le Model, le FNDC et les Forces sociales – il avait appelé les Guinéens à boycotter le scrutin. Le Premier ministre Bah Oury doit, lui, s’exprimer ce mercredi.



Si le vote s’est déroulé dans le calme, le processus référendaire s’est fait dans un contexte de tensions politiques. Les principaux partis, comme l’UFDG ou le RPG du président déchu Alpha Condé, ont été suspendus administrativement quelques jours avant l’ouverture de la campagne référendaire et donc interdits de faire campagne, alors que tous les dirigeants des Forces vives sont en exil, en prison ou portés disparus.