Guy Marius Sagna appelle la CEDEAO à reconnaître l’AES en tant qu’entité

Dans une publication sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna a affirmé de manière catégorique que « la CEDEAO doit reconnaître l'AES en tant qu'entité et mettre fin à l'infantilisme qui consiste à négocier avec chacun des trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ».



Le 17 septembre 2024, le parlementaire avait suggéré la tenue dans les meilleurs délais d'un sommet AES et CEDEAO pour définir les bases d'une coopération commune.



Suite à l’annonce officielle de la sortie de l’AES de la CEDEAO, l’institution sous-régionale ouest-africaine a mis en place une structure spécifique destinée à faciliter les discussions concernant les modalités de coopération avec chacun des trois pays concernés.