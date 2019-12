Guy Marius Sagna et Cie déférés au parquet à l'instant

Guy Marius Sagna et Cie ont passé le week- end au commissariat central de Dakar. Arrêtés le vendredi dernier, devant les grilles du palais de la République, suite à une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, les mis en cause viennent d'être déférés au parquet à l'instant, a appris Pressafrik..



Ce pendant trois (3) chefs d’accusations pèsent sur ces manifestants. I ls sont en garde à vue au commissariat central pour trouble à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation interdite. Mais, plus que ses 7 autres camarades, Guy Marius Sagna risque gros. Il est poursuivi également pour rébellion et violences contre un agent dans l’exercice de ses fonctions.