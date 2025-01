Guy Marius Sagna ouvre le bal 2025 avec 25 questions écrites adressées au Gouvernement

Guy Marius Sagna revient à la charge. Le parlementaire a adressé ce vendredi trois (3) janvier 25 questions écrites portant sur divers sujets de société au Gouvernement.



Ci joint les questions :



J'ai adressé 25 questions écrites au gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko.



1- Coupures intempestives d'eau à Ziguinchor: la commune de Ziguinchor est confrontée à des coupures intempestives d'eau. J'ai demandé au ministre les causes de cette situation et une meilleure communication avec nos concitoyens de Ziguinchor dans de pareils cas.



2- Urgence à réhabiliter le lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor:



Monsieur le ministre, il faut éviter l'irréparable au lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor font le bloc administratif des bâtiments qui portent les salles de classe sont en état de délabrement avancé. Murs fissurés et toits pas étanches caractérisent la situation dans ces bâtiments.

Monsieur le ministre si des solutions ne sont pas trouvées à ce délabrement, bientôt pour la sécurité de nos enfants les cours ne seront plus autorisés dans ces salles ce qui aggravera la situation du lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor où il y a 39 salles pédagogiques pour 27 salles de classe dans ce lycée de plus de 2000 élèves.



Monsieur le ministre pour ne pas arranger les choses, des actes de vandalisme ont mis le feu en juin 2023 à ce lycée. Résultats : le feu a détruit la surveillance générale et la salle des professeurs entraînant d'énormes dégâts matériels (climatiseurs, ordinateurs de bureau, imprimante, armoires, tables, congélateur, casiers, installations électriques...).

Enfin Monsieur le ministre, il est noté une absence d'infrastructure sportive pourtant prévues dans les plans de construction.

Monsieur le ministre, quand votre département compte-t-il réhabiliter le lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor, construire de nouvelles salles de classes et l'équiper? Monsieur le ministre est-ce prévu en 2025?



3- Vingt-cinq (25) travailleurs de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme (ASPT) sont restés 04 mois sans salaire. J'ai adressé une question écrite au ministre du tourisme sur cette situation.



4- Les chauffeurs des institutions de l'enseignement supérieur m'ont saisi pour me dire qu'ils n'avaient pas de prime de risque alors que d'autres agents des mêmes institutions ont des primes de risque. À travers une question écrite, j'aii demandé au ministre qu'il soit accordé une prime de risque aux chauffeurs concernés.



5- J'ai sensibilisé le gouvernement sur le désert de personnel au service régional du pétrole, de l'énergie et des mines de la région de Kolda. Le service régional du pétrole, de l'énergie et des mines de Kolda est composé d'un chef de service basé à Kolda, de deux (02) pointeurs et d'un (01) chauffeur pour une région qui compte trois départements. J'en ai profité pour m'enquérir de la situation des autres services régionaux.



6- L'affaissement d'une dalle au lycée de Bambilor le 31 décembre 2024 a fait l'objet de ma cinquième question écrite adressée au ministre de l'Éducation nationale.



7- J'ai demandé au ministre des forces armées si les gendarmes en mission au Congo recevaient une fois rentrés au Sénégal un chèque de 6.240.000 FCFA après avoir fait 12 mois à raison de 520.000 par mois, alors que les Nations-Unies payent 1.900.000 FCFA par tête. Si c'est le cas, où vont les 1.380.000 FCFA restants chaque mois? En attendant la réponse du ministre, je pense que l'argent remis aux gendarmes peut être augmenté.



8- Service des renseignements généraux de Ziguinchor :



J'ai demandé au ministre de l'Intérieur les critères sur la base desquels sont choisis ceux qui vont en mission des Nations-Unies au niveau du service des renseignements généraux de Ziguinchor qui dépend de la direction de la surveillance du territoire (DST). J'en ai profité pour dire au ministre que les agents de terrain de ce service n'ont pas suffisamment de moyens à Ziguinchor car les agents achètent eux-mêmes le carburant pour se déplacer.



9- J'ai adressé mes félicitations au gouvernement (ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères) pour le paiement des salaires des travailleurs de la Direction de la francophonie. Je lui ai demandé si les dispositions avaient été prises pour que plus jamais cela n'arrive à nouveau à ces travailleurs.



10- Explication du vote du Sénégal aux Nations-Unies: le 18 octobre 2024, la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des résolutios condamnant le colonialisme visant à éradiquer le colonialisme sous toutes ses formes.

Les heures qui ont suivi les votes ont vu des informations étiquétant des pays africains dont le Sénégal qui se sont abstenus lors de ce vote contre ces résolutions dites "anti-coloniales". Le Sénégal s'est-il abstenu ? J'ai demandé au ministre de nous expliquer le vote du Sénégal et la position prise par le Sénégal et pourquoi ?



11- Situation des 68 enseignants communautaires de l'IEF de Pété:



Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire à propos des 68 enseignants communautaires de l'IEF de Pété? J'ai ouï dire que certains parmi eux sont dans le milieu éducatif depuis plusieurs années et sont dans des écoles communautaires qui renferment plus de 3000 élèves. Ils sont payés moins de 100.000 FCFA du mois d'octobre au mois de juin me dit-on. Est-ce le cas monsieur le ministre ? Qui paie ces enseignants communautaires ? Monsieur le ministre ces enseignants seront-ils prochainement recrutés par l'État du Sénégal ?



12- Causes et solutions des pannes récurrentes de scanner et de matériel de radiographie à l'hôpital de Saint-Louis:



Monsieur le Ministre de la Santé l'hopital de Saint-Louis est régulièrement en proie à des pannes récurrentes de son scanner et de son matériel de radiographie. Est il vrai que les pannes récurrentes de scanner et de matériel de radiographie au niveau de l'hôpital de Saint-Louis, obligeant les populations à aller jusqu'à Louga au besoin, sont dues à une forte humidité notée dans le bâtiment et causée par des sous-terrains inondés datant de l'époque coloniale ? Si oui qu'elles sont les mesures urgentes prises pour résoudre ces problèmes ? Monsieur le ministre, est-il possible d'organiser une visite de l'hôpital afin que des citoyens de Saint-Louis pour voir l'état du bâtiment ?



13- Problèmes du paiement des salaires des formateur à l'École des Métiers Agroalimentaire Agro écologique du Sénégal (EMAAS) de Thiès:

Depuis plus d’un an, ils n’ont pas reçu leurs salaires. Est-ce le cas monsieur le ministre ? L’administration de l’école aurait dit que ce retard serait dû au non-paiement des fonds par le 3FPT, ce qui l’empêche de rémunérer les enseignants. Quand seront-ils payés ?



14 - Changement dans le traitement des contractuels du ministère de la santé et de l'action sociale:



Monsieur le ministre, Est-il vrai que dans les derniers contrats de celles et ceux qui sont appelés les "contractuels du ministère de la santé et de l'action sociale" l'article relatif à la couverture maladie à hauteur de 80% à la charge de l'employeur et à 20% à la charge de l'employé ne s'y trouve plus? Si c'est le cas, pouvez-vous expliquer monsieur le ministre à la représentation nationale pourquoi vous l'avez enlevé ?

Si c'est le cas monsieur le ministre, cette décision ne va pas dans le sens du Jub, Jubal, Jubbanti. Car le Jub, Jubal, Jubbanti c'est de régulariser ces travailleurs qui depuis 20 ans signent des contrats annuels. Le Jub, Jubal, Jubbanti ce serait de régulariser leurs cotisations IPRES, mettre un terme aux retards de salaire récurrents dont ils sont victimes.



15- Calvaire à l'Office du bac:



Monsieur le ministre, ce qui se passe à l'Office du baccalauréat est dur. Pour déposer les dossier des candidats au baccalauréat, les directeurs des écoles peuvent être devant l'Office du bac de 5h du matin à 17h. Certains reviennent le lendemain pour revivre la même galère parce qu'à 17h les dépôts sont arrêtés. Certains passent la nuit dans les couloirs de l'ucad pour s'assurer de revenir le lendemain de bonne heure. Les plus malchanceux doivent revenir pour complément ou correction de dossier. Tous les directeurs sur l'ensemble du territoire vivent la même galère monsieur le ministre.

Quelles mesures allez-vous prendre monsieur le ministre pour changer cela ? Pourquoi tous les directeurs doivent quitter leur département pour venir à l'Office du bac ? N'est-il pas possible de déconcentré cela? Monsieur le ministre il doit être mis fin à ce calvaire.



16- Hôpital de Jaxaay:

Monsieur le ministre, voilà 15 ans que la construction de l'hôpital de Jaxaay n'arrive pas à être achevée. Pourquoi ? Où en est-on ? Quand la construction de l'hôpital de Jaxaay sera-t-elle achevée?



17- À quand le démarrage de l'enseignement des langues nationales à l'élémentaire?



Monsieur le ministre, vous avez introduit l'anglais il y a quelques jours dans l'enseignement élémentaire. Quand les langues nationales seront-elles introduites dans l'enseignement élémentaire ?

Monsieur le ministre, j'ai été saisi par des enseignants qui m'ont dit qu'ils étaient obligés d'enseigner l'anglais et le français à l'élémentaire sans être indemnisés et que l'option d'être déchargé pour n'enseigner que l'anglais à l'élémentaire n'existait pas. Qu'en est-il réellement Monsieur le ministre ?

Monsieur le ministre, l'introduction de l'anglais suscite des craintes chez certains enseignants qui ont peur de perdre leur classe et qui demandent que des maîtres d'anglais pourront venir l'aprés midi faire leur 30 minutes. Que pouvez-vous dire à la représentation nationale pour rassurer ces enseignants monsieur le ministre ?



18- Élargissement des candidats au recrutement d'assistants de vérification de la cour des comptes aux contrôleurs des douanes :



Monsieur le ministre, est-il vrai que le concours d'assistant vérificateur de la Cour des comptes n'est ouvert qu'aux fonctionnaires issus des cycles B de l'école nationale d'administration ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans leur corps? Si c'est le cas, qu'est ce qui justifie cela?

Monsieur le ministre, ces agents issus des cycles B de l'école nationale d'administration ne sont-ils pas de la même hiérarchie que les contrôleurs des douanes ? Monsieur le ministre, j'ai ouï dire que les inspecteurs des douanes peuvent devenir magistrats de la Cour des comptes. Confirmez-vous cela monsieur le ministre ? Si oui, ne serait-il pas que justice que les contrôleurs des douanes puissent aussi entrer à la Cour des comptes comme assistants de vérification?



19- Nécessaire congruence des dates de paiement des salaires et des dates de paiement des loyers, des échéances de bancaires, des scolarités...



20- Conséquences de l'augmentation des frais d'inscription au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel



21- Coupures récurrentes d'eau dans la commune de Sakal (département de Louga)



22- Situation des gendarmes de l'Escadron de surveillance routière:

Monsieur le ministre, les gendarmes qui sont dans l'Escadron de Surveillance routière sont-ils bien traités ? Est-il vrai qu'ils travaillent tous les jours du lundi au dimanche sans aucun jour de repos ? Si oui, pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi n'ont-ils pas de jour de repos dans la semaine ? De quelles primes disposent-ils ?



23- électrification de la commune de Syer



24- Affaire Qnet



25- Règlement d’Arriérés au Titre de la

Convention Locative No. 943961 - SOGEPA :



Monsieur le ministre, j'ai été sollicité en vue du règlement d’arriérés de paiement par la Société Nationale de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti (SOGEPA). Cette dernière a loué pendant ces dernières cinq années l'unique bien immobilier, fruit de 30 ans de dur labeur, et a accumulé des arriérés de loyer qui s’élèvent à plus de 415.6 millions FCFA à ce jour.



La SOGEPA a adressé un préavis de sortie prenant effet ce mois de décembre 2024 au terme duquel elle va libérer l'immeuble tout en refusant de payer ses arriérés. Entretemps, les créanciers du propriétaire de l'immeuble menacent de saisir cet immeuble qui est le seul bien de sa propriétaire.

Cet immeuble avait été mis à la disposition du Bureau Régional de la FAO qui, comme

les autres agences du Système des Nations Unies, devrait déménager à Diamniadio en 2025.



Dans ce contexte, il importe que la SOGEPA apure ses arriérés avant la résiliation du contrat de bail, dans un souci de justice et d’équité ou que l'État trouve une solution afin que par son incapacité à payer notre concitoyenne à la retraite que son Immeuble ne soit pas saisi.



L'attention du gouvernement avait été attirée dans une correspondance en date du 13 octobre 2024.

Il n'y a point d’objection que la SOGEPA résilie le bail. Mais, peut-elle régler ses loyers au préalable ou que l'État aide la propriétaire à sauvegarder son Immeuble de ses créanciers ?