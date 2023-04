Haaland décroche un jackpot chez: un contrat de plus de 20 millions d’euros par an avec Nike

Les équipementiers s'arrachaient depuis plusieurs mois Erling Haaland. Depuis le 31 décembre 2021, le buteur norvégien de Manchester City était libre de tout contrat. Nike, Adidas et Puma le courtisaient notamment, de quoi faire monter les enchères. Le joueur de 22 ans s'est finalement engagé avec la marque à la virgule.



23 millions d'euros annuels ?



Selon The Athletic, Erling Haaland a signé un bail supérieur à 10 ans avec Nike. Le contrat pour le nouveau numéro 9, qui sera présenté comme le successeur du Brésilien Ronaldo, pourrait être le plus lucratif de l'histoire en la matière dans le monde du football. L'ancien du Borussia Dortmund pourrait en effet percevoir près de 23 millions d'euros par an pour incarner la marque. Il s'agissait en tout cas des chiffres espérés par le clan norvégien fin février, lorsque l'existence des négociations avait filtré.



Pour The Telegraph, Haaland a sans aucun doute signé avec une rémunération comparable à celle de Neymar chez Puma (26 millions d'euros) et Messi chez Adidas (20 millions d'euros).



Représenté par Rafaela Pimenta, Erling Haaland a finalement décidé de revenir dans le giron Nike, où il se trouvait déjà jusqu'à l'expiration de son contrat début 2022. L'attaquant sera l'une des têtes d'affiche avec Kylian Mbappé ou son coéquipier Kevin De Bruyne, liés aussi à Nike, indique RMC Sport.