Habib Diarra, transfert record pour Strasbourg: Le Sénégalais atterrit à Sunderland

Le jeune milieu de terrain sénégalais Habib Diarra, âgé de 21 ans, quitte le Racing Club de Strasbourg pour Sunderland, club promu en Premier League. Ce transfert représente une somme historique pour le club alsacien, atteignant 37 millions d'euros, incluant les bonus et un pourcentage significatif sur une future revente. Cette transaction fait de Diarra la plus grosse vente de l'histoire du RCSA.



Habib Diarra, qui compte 11 sélections et 4 buts avec l'équipe nationale du Sénégal, laisse derrière lui une image très positive en Alsace. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 avait été assortie d'un accord clair, comme l'avait souligné Marc Keller, président de Strasbourg : « Quand il a prolongé, on lui a dit qu'il ne s'en irait pas avant juin 2025. Donc si on a une offre intéressante pour lui et nous, il pourra partir. »



L'offre de Sunderland, avec ses 37 M€ (dont 5 M€ de bonus), a manifestement dépassé toutes les attentes, se révélant plus qu'intéressante pour le joueur et pour le club.