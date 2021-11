Habib Niang explique son retrait des locales 2022: “Président Monéma Bayiil, Ma Bayii…Man Goor la…Je me range derrière la liste de Benno”

Après 6 ans de terrains, de social et de travail acharné pour conquérir la mairie de Thies Nord, Habib Niang est aujourd’hui absent des listes des candidats aux élections locales de 2022.



Aujourd’hui il a organisé un point de presse au Sam’s Prestige pour expliquer les raisons de son absence à ces joutes électorales de grande envergure.



Selon lui, il n’a fait qu’obéir aux instructions du Président de la République Macky Sall qui lui a recommandé de soutenir la liste du BBY.



Mais souligne t-il, il est aujourd’hui plus que jamais présent pour apporter son aide à la population. Très applaudi par ses militants dont certains ont même versé de chaudes larmes, Habib Niang a promis de revenir plus fort sur le terrain politique pour apporter des solutions aux maux dont souffrent les Thiessois.